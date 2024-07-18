Литва окончательно выходит из конвенции о кассетных боеприпасах 18.07.2024, 12:24

Чем мотивирован такой шаг?

Сейм Литвы в четверг, 18 июля, окончательно денонсировал Конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов, сообщает LRT.

Выход Литвы из этого международного договора снимает ограничения на приобретение, накопление и, в случае войны, применение кассетных боеприпасов.

За денонсацию конвенции проголосовали 103 парламентария, один был против, трое воздержались.

Один из инициаторов выхода, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, заявил, что этот шаг мотивирован изменением геополитической ситуации.

«Такие конвенции действуют тогда, когда их соблюдают все страны. В этом случае проблема заключается в том, что Российская Федерация, которая осуществляет агрессию против Украины и имеет империалистические амбиции, не придерживается этих правил», – заявил Кащюнас в Сейме.

Министр также заверил, что современные кассетные боеприпасы гораздо безопаснее, а последствия их применения можно контролировать.

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