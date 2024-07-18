Авария на Ростовской АЭС: что скрывает Путин 1 18.07.2024, 14:45

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С электроснабжением на Юге России возникли проблемы.

Юг России страдает от блэкаута после аварии на Ростовской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что блэкаут вызвало неконтролируемое распределение электроэнергии для добычи криптовалют.

Кремль отрицает аварию на АЭС. Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант, отметив, что майнинг криптовалюты действительно требует много электроэнергии, россияне часто действуют незаконными способами.

Авария на Ростовской АЭС

По словам экономиста, проблемы с электроснабжением на Юге России возникли, по официальным данным, из-за ложного сигнала об аварии на Ростовской АЭС. Российские власти делают вид, что все хорошо и проблемы нет.

– Сейчас непонятно, что произошло на этой Ростовской АЭС и насколько действительно серьезной была эта авария, – отметил Блант.

Майнинг криптовалют

По майнингу криптовалют, то экономист объяснил, что он действительно забирает много электроэнергии. Однако обычно это сосредоточено в регионах с дешевой электроэнергией благодаря тому, что есть гидроэлектростанции, например, в Сибири.

– Там действительно майнят, даже с незаконным подключением к сетям. В России были случаи, когда майнили от атомных электростанций. Был случай, когда в Росатоме на их компьютерах майнили криптовалюту, – рассказал Блант.

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