Произошел глобальный сбой систем Windows 8 19.07.2024, 10:29

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Сотни рейсов в аэропортах задержаны.

По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. Как пишет Register, это связано с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.

«CrowdStrike осведомлен о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с программой Falcon. Симптомы включают в себя хосты, на которых возникает ошибка bugcheck\blue screen, связанная с датчиком Falcon», — цитирует издание сообщение компании.

Falcon Sensor — это система безопасности, которая, по утверждению CrowdStrike, блокирует кибератаки.

Сбой носит глобальный характер. Помимо американских изданий о проблемах в работе Windows сообщает в том числе австралийский вещатель ABC News. На фоне новостей о сбое в Windows проблемы возникли и у международных авиаперевозчиков.

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