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Глобальный сбой в работе IT-систем нарушил работу банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру

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  • 19.07.2024, 10:48
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Глобальный сбой в работе IT-систем нарушил работу банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру

На рабочих компьютерах Windows по всему миру появились «синие экраны смерти.

Со всего мира поступают сообщения о массово происходящих сбоях в работе компьютерных систем, используемых для работы авиакомпаний, банков и ведущих СМИ.

Из-за программных сбоев авиакомпании и аэропорты массово отменяют рейсы — а те, что уже вылетели, ищут место для экстренной посадки.

Причина массовых нарушений в работе IT-систем пока не установлена, но в компании Microsoft заявили, что принимают меры по смягчению последствий.

Железнодорожные компании Британии также заявляют, что сталкиваются с «широко распространенными проблемами в IT-сфере».

Телекомпания Sky News была вынуждена прервать прямой эфир. Перебои наблюдаются также и на Лондонской фондовой бирже.

Пользователи компании Crowdstrike, занимающейся кибербезопасностью, сообщили о проблемах в Индии, США и Новой Зеландии. Аэропорт австралийского Мельбурна проинформировал клиентов, что «возникла глобальная технологическая проблема, которая влияет на процедуры регистрации некоторых авиакомпаний», там посоветовали пассажирам «запланировать немного больше времени на регистрацию».

Crowdstrike сообщила о наблюдаемых «синих экранах смерти» и заявила, что причина в настоящее время расследуется. По данным компании, проблема связана с ее продуктом Falcon Sensor, и инженерные команды работают над решением, согласно уведомлению поддержки.

В США произошел масштабный сбой в работе авиакомпаний: крупнейшие перевозчики United Airlines, Delta Airlines и American Airlines приостановили полеты из-за проблем со связью. С чем именно связаны неполадки, не уточняется. Также аэропорты Испании столкнулись с «инцидентом в компьютерной системе», это может привести к задержкам рейсов, сообщила компания-оператор Aena.

Компания Turkish Airlines также предупредила о глобальном сбое, из-за которого возникли серьезные проблемы с бронированием билетов и регистрацией.

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