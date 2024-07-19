Самый дорогой FIAT в истории выставили на продажу по цене пяти Ferrari 19.07.2024, 11:01

Изготовлено всего 14 таких купе.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили купе FIAT 8V 1953 года. За автомобиль планируют получить от 1,8 до 2,3 миллиона долларов — как за пять новеньких Ferrari 12Cilindri. О нем рассказали на сайте аукционного дома, пишет focus.ua.

FIAT 8V — довольно нестандартная модель итальянской марки, которая делала ставку на массовые бюджетные авто. Всего вручную по индивидуальным заказам изготовили всего 114 таких автомобилей.

Спорткары FIAT 8V имели разные кузова. Конкретно у этого авто дизайн от ателье Ghia. Таких купе (их назвали Ghia Supersonic) изготовили всего 14 и сейчас это самая дорогая модель FIAT.

Внешность FIAT 8V Ghia Supersonic выдержана в стилистике арт-деко. У авто длинный капот, рельефные боковины и изогнутая линия крыши. Салон отделан кожей и деревом.

Под капотом купе FIAT 8V установлен компактный 2,0-литровый V8 мощностью 135 л. с. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Этот FIAT 8V Ghia Supersonic изготовили по заказу американского автодизайнера Антри Лоуве. В его семье автомобиль находился до 1991 году. Затем машину продали и новый владелец от реставрировал ее. После этого спорткар неоднократно выигрывал награды на разнообразных шоу ретроавто.

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