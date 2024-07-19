Маск отреагировал на глобальный сбой систем Windows 5 19.07.2024, 12:36

6,376

Илон Маск

Фотофакт.

Владелец X американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на глобальный сбой в IT-системах, репостнув картинку о проблемах в операционной системе Windows.

На изображении, подписанном «это приложение все еще работает» видны «экраны смерти» Windows. Картинку опубликовал графический дизайнер под ником DogeDesigner.

Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com