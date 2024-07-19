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Маск отреагировал на глобальный сбой систем Windows

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  • 19.07.2024, 12:36
  • 6,376
Маск отреагировал на глобальный сбой систем Windows
Илон Маск

Фотофакт.

Владелец X американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на глобальный сбой в IT-системах, репостнув картинку о проблемах в операционной системе Windows.

На изображении, подписанном «это приложение все еще работает» видны «экраны смерти» Windows. Картинку опубликовал графический дизайнер под ником DogeDesigner.

Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем.

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