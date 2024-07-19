В экс-нардепа Украины Фарион стреляли во Львове: все подробности покушения 5 19.07.2024, 22:25

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Ее госпитализировали с ранением головы.

Во Львове сегодня, 19 июля, неизвестный стрелял в языковеда, общественную деятельницу и бывшего народного депутата Украины Ирину Фарион. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о покушении на Фарион.

Что известно о покушении

Вечером ряд львовских Telegram-каналов, а затем и СМИ сообщили, что в Фарион стреляли под домом на улице Масарика.

Вскоре Национальная полиция рассказала, что около 19.30 неизвестный стрелял в 60-летнюю женщину, которую после этого госпитализировали с ранением головы.

Правоохранители имени пострадавшей не назвали, но источники журналистов подтвердили, что речь идет о Фарион.

Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет за решеткой.

Сейчас нападавшего ищут. Местный депутат Игорь Зинкевич рассказывал, что стрелка видели соседи. По их словам, он был в перчатках и оружие было без глушителя. Кроме того, по неподтвержденной информации из соцсетей, это был мужчина 20-25 лет, который несколько дней наблюдал за домом.

Реакция Зеленского

На покушение отреагировал президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что об инциденте и поисках нападающего уже докладывают министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

- Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность, - заявил глава государства.

Что говорят в МВД

По словам главы МВД, сейчас на месте происшествия работают необходимые службы, уже имеющие показания свидетелей и прорабатывающие данные с камер видеонаблюдения.

- Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах. Если у вас есть какая-либо информация об обстоятельствах совершения этого преступления, сообщайте полиции. Эти данные должны быть правильно зафиксированы и тщательно проверены, - отметил Клименко.

Кто такая Ирина Фарион

С 1991 года и по сей день Фарион работает преподавательницей, доцентом, доктором филологических наук и профессором кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника».

Кроме работы в образовании Фарион занималась и политической деятельностью. С 2005 года она является членом ВО «Свобода» и входит в состав политсовета партии. В свое время Фарион была депутатом Львовского областного совета, а в 2012-2014 годах была народным депутатом 7-го созыва Верховной Рады.

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