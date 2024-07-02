КНДР отказалась от китайского спутника в пользу российского

КНДР отказалась от китайского спутника в пользу российского2
- 2.07.2024, 11:18
После визита Путина.
КНДР теперь использует вместо китайского спутника для трансляции национального телевидения российский спутник. Об этом сообщает Reuters.
Сигналы Корейского центрального телевидения Северной Кореи начиная с 29 июня передаются через российский спутник Экспресс 103 вместо китайского спутника ChinaSat 12.
Как отмечает Reuters, замена спутника произошла после визита российского диктатора Владимира Путина в КНДР 18 июня. По данным журналистов, правительственные учреждения и СМИ Южной Кореи отслеживают государственные СМИ Северной Кореи как ограниченный источник информации — несмотря на политизированный и пропагандистский контент.
В Reuters отмечают, что смотреть северокорейское телевидение в онлайн-режиме возможно, но сигнал может задерживаться или качество изображения быть низким. Пока неизвестно — временно ли Северная Корея переключила свое вещание на российский спутник, или это изменение станет постоянным.