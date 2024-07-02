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КНДР отказалась от китайского спутника в пользу российского

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  • 2.07.2024, 11:18
КНДР отказалась от китайского спутника в пользу российского

После визита Путина.

КНДР теперь использует вместо китайского спутника для трансляции национального телевидения российский спутник. Об этом сообщает Reuters.

Сигналы Корейского центрального телевидения Северной Кореи начиная с 29 июня передаются через российский спутник Экспресс 103 вместо китайского спутника ChinaSat 12.

Как отмечает Reuters, замена спутника произошла после визита российского диктатора Владимира Путина в КНДР 18 июня. По данным журналистов, правительственные учреждения и СМИ Южной Кореи отслеживают государственные СМИ Северной Кореи как ограниченный источник информации — несмотря на политизированный и пропагандистский контент.

В Reuters отмечают, что смотреть северокорейское телевидение в онлайн-режиме возможно, но сигнал может задерживаться или качество изображения быть низким. Пока неизвестно — временно ли Северная Корея переключила свое вещание на российский спутник, или это изменение станет постоянным.

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