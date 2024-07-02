Tesla сохранила глобальное лидерство по продажам электромобилей 2.07.2024, 19:00

Компания продала 443 956 электромобилей во втором квартале.

Tesla продала 443 956 электромобилей во втором квартале и опередила своего ближайшего конкурента – китайский BYD, который продал 426 039 электромобилей за квартал. Об этом пишет агентство Bloomberg.

При этом Tesla фиксирует падение продаж второй квартала подряд, в то время как продажи BYD выросли на 21% во втором квартале.

Падение продаж Tesla вызвано сокращением персонала компании на 20% еще в апреле. Сокращения коснулись сотрудников отдела продаж.

Tesla пыталась нарастить продажи, снижая цены на всю линейку электромобилей, но этих мер оказалось недостаточно. Во втором квартале прошлого года компании удалось продать 446 915 автомобилей Model 3, самых популярных в линейке. В этом году квартальные продажи Model 3 сократились до 422 405 авто.

Tesla до сих пор не опубликовала данные о продажах пикапа Cybertruck, поставки которого начались в конце прошлого года. По независимым оценкам компания продала 11 000 пикапов.

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