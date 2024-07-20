Ирина Фарион умерла в больнице после покушения 20.07.2024, 0:04

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Ирина Фарион

Об этом сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова.

«По моей информации, в 23.30 Ирина Фарион умерла», — сообщил также депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

В бывшую депутата Верховной Рады от партии «Свобода» стреляли сегодня вечером во Львове. Во время покушения она получила тяжелое ранение и была госпитализирована.

Пациентка поступила в больницу около 20: 00 в отделение неотложной медицинской помощи. На момент поступления ее состояние было очень тяжелое. Более трех часов врачи боролись за ее жизнь, но ничего сделать не смогли.

Убийца Фарион, по последним данным, пока не задержан.

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