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BILD: Фронт на Донбассе посыпался в нескольких местах

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  • 20.07.2024, 13:28
  • 8,052
BILD: Фронт на Донбассе посыпался в нескольких местах

Опубликованы карты с последними изменениями.

За последние дни российские войска взяли несколько сел Донбасса. К северо-западу от Авдеевки захвачены Евгеньевка, Восход, Прогресс, идут бои за Новосёловку Первую. К северу от Бахмута взяты Раздоловка, Ивано-Дарьевка, идут бои за Спорное.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке считает это признаками частичного развала украинской обороны.

«Российская армия вторжения захватила Прогресс в 22 км к востоку от Покровска. Последнее наступление (3 км за неделю) — еще одно свидетельство развала украинского фронта в нескольких местах Донецкой области», — пишет Рёпке.

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