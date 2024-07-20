Сооснователь «Яндекса» объявил о полном разрыве связей с РФ 1 20.07.2024, 14:19

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Аркадий Волож

Война с Украиной стала «концом эпохи развития».

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил о разрыве связи с Россией. В интервью Der Spiegel он сказал, что вторжение в Украину перечеркнуло возможности для развития страны.

«Моя позиция никогда не менялась. Я всегда был убежден, что эту войну нельзя было начинать. Это варварство, и Украина платит за него страшную цену. Это также знаменует конец целой эпохи в России. У страны была возможность пойти другим путем. Мы все были частью этой попытки построить другую, лучшую и современную Россию», — отметил Волож.

По его словам, создавая «Яндекс», он и его друг Илья Сегалович думали показать миру новую страну — «открытую и способную предложить нечто больше, чем просто разнообразное сырье».

«Мы чувствовали, что делаем что-то исторически значимое. Мы хотели принести России пользу, хотели, чтобы она блистала на международном уровне. <…> Нашей идеей было развивать технологии из IT-сектора. Таков должен был быть наш вклад в лучшую и демократическую Россию», — уточнил Волож.

Он выразил сожаление, что пошел на компромисс с государством в части цензуры и не закрыл «Яндекс. Новости» в 2017 году. «Хотя мы видели, как хорошие вещи исчезают, мы считали, что все еще есть шанс изменить эту динамику. <…> Но чем успешнее становился «Яндекс», тем больше он попадал под пристальное внимание властей. Мы сопротивлялись, пока могли. Но наступил момент, когда сопротивление стало бесполезным. Даже великие достижения могут быть использованы не по назначению», — признал Волож.

Он добавил, что оперативный контроль над «Яндексом» был окончательно утрачен после начала вторжения в Украину, и единственное, что можно было сделать, — это продать бизнес как можно быстрее.

Волож также рассказал почему не осудил войну публично с самого начала. По его словам, он не хотел подвергать опасности сотрудников, которые находились в России и собирались эмигрировать, поэтому обнародовал свою позицию лишь в августе 2023 года. «Если бы я сразу сказал то, что действительно думал, мы бы сейчас находились в другой ситуации. Вероятно, мы бы сегодня здесь не сидели», — отметил Волож.

При этом бизнесмен подчеркнул, что произошедшее с ним за последние два года «даже близко не сравнится с теми страданиями, которые каждый день терпят люди в Украине из-за войны», однако он был рад исключению из санкционного списка Евросоюза.

Волож добавил, что теперь пришло время двигаться дальше, и он возлагает большие надежды на свою новую компанию Nebius, в которой работают «более тысячи» IT-специалистов из РФ. «Мы разорвали связи с Россией. На этом все. Каждый высказал свою точку зрения. Я не хочу оглядываться назад. Я хочу смотреть вперед и создавать что-то новое», — заключил он.

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