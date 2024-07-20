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Вслед за Краснодаром: в Анапе местные жители перекрыли дорогу

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  • 20.07.2024, 19:02
Вслед за Краснодаром: в Анапе местные жители перекрыли дорогу

Из-за отсутствия света.

В Анапе местные жители в знак протест против отключения электричества вышли на пересечение улиц Шевченко и Ивана Голубца, сообщает телеграм-канал «Важные истории» со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Митингующие пропускают только машины скорой помощи. По их словам, в городе нет электричества уже четыре дня, но генераторы «не помогают».

На место приехали наряд ДПС и представитель «Россетей». После разговора с протестующими на место подвезли генераторы, но местные отказались уходить. После этого рядом с местом перекрытия начали устанавливать новый трансформатор.

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