Вслед за Краснодаром: в Анапе местные жители перекрыли дорогу

Вслед за Краснодаром: в Анапе местные жители перекрыли дорогу1
- 20.07.2024, 19:02
Из-за отсутствия света.
В Анапе местные жители в знак протест против отключения электричества вышли на пересечение улиц Шевченко и Ивана Голубца, сообщает телеграм-канал «Важные истории» со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Митингующие пропускают только машины скорой помощи. По их словам, в городе нет электричества уже четыре дня, но генераторы «не помогают».
На место приехали наряд ДПС и представитель «Россетей». После разговора с протестующими на место подвезли генераторы, но местные отказались уходить. После этого рядом с местом перекрытия начали устанавливать новый трансформатор.