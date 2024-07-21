В Forbes назвали самый редкий танк на войне в Украине 1 21.07.2024, 11:54

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В мире их есть лишь небольшое количество.

Инженеры Советского Союза в конце 1980-х годов разработали танк Т-72S - упрощенную версию 43-тонной трехместной Т-72Б. Новая машина предназначалась на экспорт, имела меньше блоков динамической брони и меньшую защиту от ядерного и химического поражения. При этом главная слабость Т-72Б в Т-72S осталась - плохая оптика ночного боя. Поэтому он требует использования инфракрасного прожектора, который легко обнаружить.

Как пишет Forbes, распад Советского Союза в 1991 году прервал попытки продать Т-72С. Несколько единиц, по-видимому, приобрел Иран. Часть из них могли затрофеить иракские подразделения.

«Т-72S - диковинка. И он мог бы исчезнуть в военной истории, если бы Россия не вторглась в Украину в 2014 году, а затем расширила войну через восемь лет. Советская армия оставила по крайней мере один Т-72С, покидая Украину в 1990-х годах. Мобилизуя на войну в 2014 году, украинская армия смахнула пыль с того единственного Т-72S и поставила его в состав 53-й механизированной бригады», - отмечает издание.

Пока неизвестно, что произошло с тем единственным Т-72С. За долгие месяцы войны ВСУ захватили сотни российских танков и приобрели большое количество других у иностранных союзников. Таким образом Украина стала основным пользователем Т-72 почти всех модификаций - от старейшего Т-72 «Урал» 1970-х до свежих заводских Т-72Б3М, только что захваченных у отступающих российских частей.

При этом за восемь лет тяжелых боев Силы обороны потеряли аж 300 Т-72. Среди них мог быть и Т-72С. По мнению журналистов, если упрощенный Т-72Б и вернется на поле боя, это скорее всего произойдет с российской стороны. Однако пока этого не произошло - россияне залезли в запасы холодной войны, поставляя на фронт все, кроме старых Т-72А и Т-72 Урал.

Всего за это время оккупанты восстановили более 400 из примерно 900 Т-72Б, которые были на хранении.

«Если какие-то Т-72S были спрятаны среди почти идентичных Т-72Б, никто за пределами Кремля об этом не знает. И если среди сотен списанных ими Т-72Б россияне потеряли любой Т-72S в бою, об этом также почти никто не знает. Поэтому вполне возможно, что только один Т-72S воевал или когда-то будет воевать в российско-украинской войне. Это может сделать упрощенный Т-72Б самым редким танком войны», - заключает издание.

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