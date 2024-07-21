Развитие ИИ столкнулось с серьезным препятствием 21.07.2024, 19:05

Каким?

Развитие индустрии ИИ столкнулось с очередным препятствием: ограничением доступа к данным. Об этом пишет New York Times со ссылкой на исследование, проведенное группой Data Provenance Initiative под руководством Массачусетского технологического института.

Так, анализ более 14 тысяч доменов, используемых в трех крупнейших базах данных для обучения ИИ, показал значительную тенденцию к ограничению доступа. Примерно 5% всех данных и 25% наиболее ценных данных были защищены протоколом Robots Exclusion Protocol, позволяющим владельцам сайтов блокировать автоматизированные системы сбора данных. Кроме того, почти 45% данных из набора данных C4 теперь ограничены условиями обслуживания веб-сайтов.

«Мы наблюдаем быстрое снижение числа согласий на использование данных в Интернете, что будет иметь последствия не только для компаний, занимающихся ИИ, но и для исследователей, ученых и некоммерческих организаций», — констатировал ведущий автор исследования Шейн Лонгпре.

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