Вошла в историю: что известно о Камале Харрис, которая заменит Байдена в президентской гонке 22.07.2024, 7:44

4,534

У нового кандидата от демократов необычная биография.

В Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис. Более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру вице-президента страны. Сайт «РБК-Украина» собрал главные факты из биографии Камалы Харрис, которая заменит Джо Байдена в президентской гонке.

Дочь иммигрантов. Факты из биографии Камалы Харрис

Камала Дэви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье ученых, иммигрировавших в США из Индии и Ямайки.

Родители Камалы развелись, когда ей было семь лет. В 12-летнем возрасте она вместе с матерью и сестрой перебралась в Канаду.

Однако на учебу вернулась в Штаты. Получила степень бакалавра экономики и политических наук в Университете Говарда в Вашингтоне (считается традиционно афро-американским).

Впоследствии училась в Калифорнийском университете в Беркли, где защитилась как магистр юриспруденции.

Работа в прокуратуре

С 1990 года Камала Харрис работала в прокуратуре округа Аламида в Окленде. Вела дела, связанные с сексуальными преступлениями.

Дальше была должность в офисе окружного прокурора Сан-Франциско. Специализировалась на борьбе с подростковой проституцией. Добилась, чтобы правоохранительные органы рассматривали несовершеннолетних проституток как жертв преступлений и вместо тюрьмы отправляли их в реабилитационные центры.

В 2003 году Харрис выиграла выборы на пост окружного прокурора Сан-Франциско. За время ее работы общий показатель наказаний за преступления возрос с 52% до 67%, что было самым высоким за десятилетие. Также существенно выросли показатели наказаний за убийство и торговлю наркотиками.

Камала Харрис создала специальную группу расследования преступлений на почве ненависти.

В 2010 году Камала Харрис была избрана генеральным прокурором Калифорнии. Она стала первой женщиной прокурором, ямайско-американским и индийско-американским генеральным прокурором в Калифорнии.

На этом посту инициировала внедрение онлайн-платформы, где собиралась информация о погибших и пострадавших в результате задержаний полицией людей.

Также Харрис добилась от федерального правительства увеличения субсидий для семей, потерявших жилье из-за недобросовестности кредитных организаций.

При этом генеральный прокурор отказалась поддержать два законопроекта о запрете в штате смертной казни, что вызвало возмущение со стороны правозащитников.

Вошла в историю. Карьерный путь Харрис в политике

Параллельно с работой в генпрокуратуре Камала Харрис развивала политическую карьеру. В 2016-м одержала победу в гонке за кресло сенатора от штата Калифорния.

Активно выступала на телевидении, резко высказывалась против жесткой политики на тот момент президента Дональда Трампа относительно мигрантов. Выступала против выдвинутых Трампом кандидатур на должности министра образования и генерального прокурора США, поддерживала право на аборты и легализацию однополых браков. Также выступала за легализацию каннабиса на федеральном уровне.

Входила в состав юридического комитета Сената, комитетов по разведке, по бюджету и по внутренней безопасности и делам правительства.

В 2019 году Камала Харрис объявила о своем участии в президентской гонке. Некоторое время была среди лидеров праймериз Демократической партии, однако в итоге не смогла сохранить эту популярность, снялась с выборов и поддержала кандидатуру Джо Байдена.

Во время предвыборной кампании Байден номинировал Харрис в вице-президенты – фактически второе лицо в Белом доме.

20 января 2021 на инаугурации Джо Байдена президентом США Камала Харрис также приняла присягу и вступила в должность вице-президента Соединенных Штатов.

Таким образом, на втором по значимости посту в США она стала не только первой женщиной, но и первым представителем не белого населения Америки.

Что Камала Харрис говорила об Украине

Вице-президент США высказывалась в поддержку Украины еще во время предвыборной кампании 2020 года. Тогда Камала Харрис выступила с осуждением российской агрессии и оккупации Крыма.

«Незаконная оккупация Крыма Россией является грубым нарушением международных норм, по которым двигался мир со времен Второй мировой, так же как и поддержка Россией боевых операций на востоке Украины и кибератаки», – отмечала она.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2024 Харрис заявила, что люди в Украине защищают не только свои семьи и дома, но также борются за свободу.

«Внимание всего мира приковано к украинцам. Они борются не только за защиту своих домов и семей, но и за защиту своей демократии, свободы, суверенитета и территориальной целостности. И они победят», – написала политик в соцсети Х.

Харрис критически высказывалась относительно ситуации в Конгрессе США с задержкой военной помощи Украине: «Когда мы говорим о роли Америки в поддержке Украины – мы должны быть непоколебимы и не можем позволить себе играть в политические игры. Сейчас для них нет места».

Вице-президент говорила, что провал помощи Украине от США станет «подарком Путину».

«История доказывает, что когда мы не реагируем, когда агрессор безнаказанно вторгается к своему соседу – он продолжит идти дальше. А в случае Путина это означает, что вся Европа будет под угрозой», – объясняла она на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024.

Камала Харрис представляла США на Саммите мира в Швейцарии в июне этого года. Во время своего выступления вице-президент выразила мнение об условиях Кремля для «прекращения войны».

Она заявила, что действия России, если они не будут наказаны, «поощрят других агрессоров и приведут к возможности завоевательной войны и хаосу, а не к порядку и стабильности – что угрожает всему миру».

«Нужно говорить правду: Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции. Штаты поддерживают Украину», – сказала Харрис.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com