В Белом доме рассказали, останется ли Байден до конца срока 1 22.07.2024, 12:47

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В следующих выборах действующий президент участвовать не будет.

Президент США Джо Байден не планирует досрочно складывать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года. Американский президент будет работать, чтобы обеспечить новые исторические результаты для страны. Об этом заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, пишет CNN.

По словам спикера, Байден унаследовал «экономику в свободном падении, рост показателей насильственных преступлений и ослабленные альянсы». Несмотря на это, президент смог обеспечить значительный экономический рост, самый низкий уровень преступности за последние полвека, а также расширение НАТО новыми членами.

«Он планирует завершить свой срок на посту и обеспечить еще больше исторических результатов для американского народа», - отметил Бейтс.

Сейчас Байден находится на лечении дома из-за подтвержденного коронавируса и не имеет запланированных мероприятий на понедельник.

Отметим, в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис. Более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру вице-президента страны.

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