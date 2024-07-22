В Белом доме рассказали, останется ли Байден до конца срока

В Белом доме рассказали, останется ли Байден до конца срока1
- 22.07.2024, 12:47
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В следующих выборах действующий президент участвовать не будет.
Президент США Джо Байден не планирует досрочно складывать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года. Американский президент будет работать, чтобы обеспечить новые исторические результаты для страны. Об этом заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, пишет CNN.
По словам спикера, Байден унаследовал «экономику в свободном падении, рост показателей насильственных преступлений и ослабленные альянсы». Несмотря на это, президент смог обеспечить значительный экономический рост, самый низкий уровень преступности за последние полвека, а также расширение НАТО новыми членами.
«Он планирует завершить свой срок на посту и обеспечить еще больше исторических результатов для американского народа», - отметил Бейтс.
Сейчас Байден находится на лечении дома из-за подтвержденного коронавируса и не имеет запланированных мероприятий на понедельник.
Отметим, в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис. Более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру вице-президента страны.