закрыть
22 июля 2024, понедельник, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Белом доме рассказали, останется ли Байден до конца срока

1
  • 22.07.2024, 12:47
  • 1,586
В Белом доме рассказали, останется ли Байден до конца срока

В следующих выборах действующий президент участвовать не будет.

Президент США Джо Байден не планирует досрочно складывать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года. Американский президент будет работать, чтобы обеспечить новые исторические результаты для страны. Об этом заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, пишет CNN.

По словам спикера, Байден унаследовал «экономику в свободном падении, рост показателей насильственных преступлений и ослабленные альянсы». Несмотря на это, президент смог обеспечить значительный экономический рост, самый низкий уровень преступности за последние полвека, а также расширение НАТО новыми членами.

«Он планирует завершить свой срок на посту и обеспечить еще больше исторических результатов для американского народа», - отметил Бейтс.

Сейчас Байден находится на лечении дома из-за подтвержденного коронавируса и не имеет запланированных мероприятий на понедельник.

Отметим, в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис. Более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру вице-президента страны.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников