ВСУ ударили по железнодорожному парому в Крыму

ВСУ ударили по железнодорожному парому в Крыму6
- 23.07.2024, 10:02
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В сторону порта «Кавказ» едут «скорые» и пожарные.
Утром во вторник, 23 июля, был нанесен удар по порту «Кавказ» в Краснодарском крае РФ. Telegram-канал «Крымский ветер» сообщает о попадании в железнодорожный паром.
Также сообщается, что после взрыва в сторону порта «Кавказ» ехали автомобили скорой помощи и пожарные.
Ранее сообщалось о громком взрыве в Керчи, после которого незаконно построенный Крымский мост закрыли для движения. Там также заявили, что российская ПВО стреляла по целям с горы Митридат в сторону Кубани.