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ВСУ ударили по железнодорожному парому в Крыму

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  • 23.07.2024, 10:02
  • 14,258
ВСУ ударили по железнодорожному парому в Крыму
Иллюстрационное фото

В сторону порта «Кавказ» едут «скорые» и пожарные.

Утром во вторник, 23 июля, был нанесен удар по порту «Кавказ» в Краснодарском крае РФ. Telegram-канал «Крымский ветер» сообщает о попадании в железнодорожный паром.

Также сообщается, что после взрыва в сторону порта «Кавказ» ехали автомобили скорой помощи и пожарные.

Ранее сообщалось о громком взрыве в Керчи, после которого незаконно построенный Крымский мост закрыли для движения. Там также заявили, что российская ПВО стреляла по целям с горы Митридат в сторону Кубани.

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