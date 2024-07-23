ВСУ ударили по железнодорожному парому в Крыму 6 23.07.2024, 10:02

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Иллюстрационное фото

В сторону порта «Кавказ» едут «скорые» и пожарные.

Утром во вторник, 23 июля, был нанесен удар по порту «Кавказ» в Краснодарском крае РФ. Telegram-канал «Крымский ветер» сообщает о попадании в железнодорожный паром.

Также сообщается, что после взрыва в сторону порта «Кавказ» ехали автомобили скорой помощи и пожарные.

Ранее сообщалось о громком взрыве в Керчи, после которого незаконно построенный Крымский мост закрыли для движения. Там также заявили, что российская ПВО стреляла по целям с горы Митридат в сторону Кубани.

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