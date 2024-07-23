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ВСУ ночью захватили российские позиции под Угледаром

  • 23.07.2024, 12:56
  • 2,916
ВСУ ночью захватили российские позиции под Угледаром

На боевой машине M2 Bradley стремительным маневром ворвались на позиции оккупантов.

Штурмовая группа батальона «Скала» провела ночной штурм и выбила российских оккупантов с позиций под Угледаром. Детали атаки были обнародованы в репортаже «Бутусов+».

Бойцы 425-го отдельного штурмового батальона «Скала» в ходе ночной операции на боевой машине M2 Bradley стремительным маневром ворвались на позиции россиян.

Штурмовики, оснащенные устройствами ночного видения и тепловизорами, под прикрытием беспилотников приступили к зачистке траншей, которые держали десять бойцов 1-го батальона 57-й мотострелковой бригады ВС РФ. В ходе контактных боев на расстоянии нескольких метров бойцы ликвидировали двух российских военных. Выбив их, бойцы «Скалы» открыли огонь на подавление по блиндажу с группой оккупантов, заставив их сдаться в плен.

Сама штурмовая группа 425-го ОШБ ВСУ за все время операции не понесла никаких потерь среди личного состава и техники.

Среди захваченных военных часть оказалась мобилизованными заключенными и обвиняемыми, которым предложена служба в армии РФ в обмен на амнистию. По словам одного из пленных, его подразделение (1-й батальон) частично сформировано из заключенных и бывших осужденных. Однако, например, 3-й батальон 57-й ОМСБр полностью комплектовался личным составом из тюрем.

Командир захваченной в плен российской группы Николай Власов рассказал, что их рота имеет в своем составе штурмовой взвод мотоциклистов, однако не показавших своей эффективности.

«За день до нашего боя у них был штурм, среди них никто не доехал», - заявил Власов.

Учитывая сложность штурмов украинских позиций механизированной техникой, нередко уничтожаемой дронами еще на подходе к полю боя, оккупанты с мая этого года начали внедрять тактику стремительных атак на мотоциклах.

Оккупанты делают ставку на скорость таких штурмовых действий, которая должна уменьшить время пребывания на открытой местности и «обогнать» время реакции солдат на позициях. Часто такие атаки заканчиваются расстрелом из пулеметов в серой зоне и добиванием артиллерией и ударными дронами.

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