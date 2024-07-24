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В Харькове прогремели взрывы: Россия дважды обстреляла город ракетами С-300

  • 24.07.2024, 7:43
  • 2,362
В Харькове прогремели взрывы: Россия дважды обстреляла город ракетами С-300

Один из ударов пришелся по частному сектору.

Утром 24 июля в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты нанесли удары по городу. Местных жителей призвали находиться в укрытиях. В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в Киевской, Черкасской и Харьковской областях – угроза применения ударных БПЛА. Движение дронов постоянно меняется.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в городе было слышно несколько взрывов.

«Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города. Что касается пострадавших и разрушений, то информация уточняется. По второму прилету - удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов», - написал он.

По словам Терехова, есть информация об одном погибшем. На местах прилетов работают все соответствующие службы.

По предварительным данным, сегодня оккупанты обстреливали Харьков ракетами С-300.

Как сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, около 05:00 оккупанты ударили по Малоданиловской общине. Есть возгорание гражданского здания. По его словам, данные о пострадавших уточняются.

Руководитель Малоданиловской общины Александр Гололобов проинформировал, что под обстрел попал поселок Лесное. Он подтвердил, что есть пострадавшие из-за вражеской атаки.

«Пятый день подряд обстреливают поселок Лесное. К сожалению, есть пострадавшие», - написал он в Telegram.

Позже руководитель ОВА уточнил, что один гражданский мужчина получил ранения, в госпитализации он не нуждался.

Малоданиловская поселковая объединенная территориальная община расположена в Харьковском районе Харьковской области.

Также Синегубов рассказал, что в Харькове зафиксированы удары по нескольким адресам. Горит частный дом. Информация о пострадавших уточняется.

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