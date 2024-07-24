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Найти красную ложку на фото за шесть секунд сможет только гений

5
  • 24.07.2024, 9:11
  • 4,512
Найти красную ложку на фото за шесть секунд сможет только гений

Увлекательная загадка на внимательность.

Оптические иллюзии могут запутать и обмануть кого угодно, ведь созданы они таким образом, чтобы разгадку можно было заметить не сразу, а только после приложения немалого количества усилий.

С помощью таких загадок можно проверить свою внимательность и сообразительность. Но это не единственная функция, которую они выполняют. Также таким образом можно улучшить свои навыки разгадывания логических задач. Кроме этого, подобные загадки можно использовать просто для того, чтобы интересно и с пользой провести свободное время.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать красную ложку на картинке, пишет jagranjosh.

На рисунке мы видим четыре ложки, которые, без сомнения, имеют разную окраску. Но с фотографии убрали насыщенность, что мешает сразу понять, какой цвет имеет каждый из этих отдельных предметов.

Придется хорошо постараться и приложить много усилий, чтобы отгадать, где среди этих ложек спряталась та, что имеет красную окраску.

Но задание усложняется еще и тем, что его нужно разгадать за ограниченный отрезок времени - всего за 6 секунд. Непросто будет сделать это настолько быстро.

Правильный ответ можно посмотреть здесь.

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