Porsche дополнит линейку Panamera сразу двумя новыми версиями 24.07.2024, 11:05

Сделав их еще более привлекательными для автолюбителей.

Porsche продолжает расширять свою линейку Panamera, добавляя два новых варианта 2025 года — GTS и Turbo S E-Hybrid, пишет nv.ua.

Panamera GTS будет оснащена 4,0-литровым V8 двигателем мощностью 493 лошадиных силы и крутящим моментом 616 Ньютон-метров. Turbo S E-Hybrid предложит мощность в 771 лошадиную силу и крутящий момент в 999 Ньютон-метров, что делает его более мощным и быстрым, чем новый BMW M5. Porsche утверждает, что Turbo S E-Hybrid разгоняется до ста за 2,8 секунды, что на две десятых быстрее, чем его аналог Turbo. Максимальная скорость Turbo S E-Hybrid составляет 325 километров в час.

Несмотря на впечатляющую производительность, Panamera остается тяжелым автомобилем. GTS, вероятно, будет весить около 2080 кг, а гибридная версия — около 2400 кг. Это делает гибрид всего на 220 кг легче, чем полноразмерный трехрядный внедорожник Ford Expedition, но у внедорожника нет двигателя мощностью 771 лошадиную силу.

Ожидается, что новые модели поступят в автосалоны дилеров в первом квартале 2025 года. Стоимость Panamera GTS начинается от 156 195 долларов, а Turbo S E-Hybrid будет стоить 228 495 долларов.

Эти новинки подтверждают приверженность Porsche к внедрению передовых технологий и высоких стандартов производительности в свои автомобили, делая их еще более привлекательными для автолюбителей.

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