В Донецке вспыхнул бунт: жители перекрыли дорогу и выдвинули ультиматум 5 24.07.2024, 13:58

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Российская армия уничтожила важную инраструктуру на Донбассе.

В оккупированном Донецке вспыхнул бунт: местные жители вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за невыносимых условий жизни и отсутствия воды.

Об этом сообщают очевидцы, публикуя в социальных сетях кадры перекрытой дороги в Кировском районе города, передает «Диалог.UA».

Люди перекрыли дорогу в обе стороны и скандалят с водителями, представителей оккупационной администрации РФ на видео не замечено. Они требуют немедленно решить вопрос с подачей воды в их дома.

Согласно поступающей информации, после нескольких дней отсутствия воды местные жители начали писать о проблеме в официальные чаты района, однако их аккаунты стали удалять. Сегодня терпение у людей лопнуло и они вышли на улицу с протестом.

«Есть люк, от которого труба отрезана вообще, и стоит заглушка. Мы вызвали туда, обещали приехать - по сей день приезжают», - жалуются люди.

После начала полномасштабного вторжения российская армия уничтожила канал Северский Донец - Донбасс и его инфраструктуру, посредством которой Донецкая область снабжалась водой.

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