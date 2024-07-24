закрыть
24 июля 2024, среда, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Донецке вспыхнул бунт: жители перекрыли дорогу и выдвинули ультиматум

5
  • 24.07.2024, 13:58
  • 3,332
В Донецке вспыхнул бунт: жители перекрыли дорогу и выдвинули ультиматум

Российская армия уничтожила важную инраструктуру на Донбассе.

В оккупированном Донецке вспыхнул бунт: местные жители вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за невыносимых условий жизни и отсутствия воды.

Об этом сообщают очевидцы, публикуя в социальных сетях кадры перекрытой дороги в Кировском районе города, передает «Диалог.UA».

Люди перекрыли дорогу в обе стороны и скандалят с водителями, представителей оккупационной администрации РФ на видео не замечено. Они требуют немедленно решить вопрос с подачей воды в их дома.

Согласно поступающей информации, после нескольких дней отсутствия воды местные жители начали писать о проблеме в официальные чаты района, однако их аккаунты стали удалять. Сегодня терпение у людей лопнуло и они вышли на улицу с протестом.

«Есть люк, от которого труба отрезана вообще, и стоит заглушка. Мы вызвали туда, обещали приехать - по сей день приезжают», - жалуются люди.

После начала полномасштабного вторжения российская армия уничтожила канал Северский Донец - Донбасс и его инфраструктуру, посредством которой Донецкая область снабжалась водой.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников