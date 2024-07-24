В Донецке вспыхнул бунт: жители перекрыли дорогу и выдвинули ультиматум

В Донецке вспыхнул бунт: жители перекрыли дорогу и выдвинули ультиматум5
- 24.07.2024, 13:58
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Российская армия уничтожила важную инраструктуру на Донбассе.
В оккупированном Донецке вспыхнул бунт: местные жители вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за невыносимых условий жизни и отсутствия воды.
Об этом сообщают очевидцы, публикуя в социальных сетях кадры перекрытой дороги в Кировском районе города, передает «Диалог.UA».
Люди перекрыли дорогу в обе стороны и скандалят с водителями, представителей оккупационной администрации РФ на видео не замечено. Они требуют немедленно решить вопрос с подачей воды в их дома.
Согласно поступающей информации, после нескольких дней отсутствия воды местные жители начали писать о проблеме в официальные чаты района, однако их аккаунты стали удалять. Сегодня терпение у людей лопнуло и они вышли на улицу с протестом.
«Есть люк, от которого труба отрезана вообще, и стоит заглушка. Мы вызвали туда, обещали приехать - по сей день приезжают», - жалуются люди.
После начала полномасштабного вторжения российская армия уничтожила канал Северский Донец - Донбасс и его инфраструктуру, посредством которой Донецкая область снабжалась водой.