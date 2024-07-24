«Остров чистоты» окончательно ликвидируется5
- 24.07.2024, 14:42
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Из-за финансовых проблем.
Торговая сеть «Остров чистоты» окончательно ликвидируется из-за финансовых проблем. Об этом рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, пишет БелТА.
Чиновник рассказал, что МАРТ пытался помочь «Острову чистоты» решить финансовые проблемы, однако их накопилось слишком много.
«Это давняя история, они достаточно давно шли к этому неудачному завершению. Когда мы узнали об этом, взяли процесс под свой контроль, пытались всеми силами как-то помочь в рамках нашей компетенции, но у них сформировался за последние пять лет настоящий ком проблем.
Это не сиюминутные трудности, проблемы созревали долго. Это и неудачные финансовые вложения, и стратегия развития бизнеса — он рос у них очень быстро, и не каждая компания при таком большом росте способна справиться. Поэтому, конечно, очень важно иметь квалифицированный персонал, который может управлять масштабированием торговой сети, не создавая финансовых проблем и других вопросов», — отметил Богданов.
По словам чиновника, министерство собирало банки, участников рынка, производителей и поставщиков и пыталось решить проблему, но это не помогло.