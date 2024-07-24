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Сырский: Украина имеет вполне реалистичный план возвращения Крыма

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  • 24.07.2024, 14:56
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Сырский: Украина имеет вполне реалистичный план возвращения Крыма

Главнокомандующий ВСУ заявил, что это выполнимая миссия.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у Украины есть план возвращения Крыма и что это выполнимая миссия.

Об этом главком ВСУ заявил в интервью The Guardian.

Издание опубликовала дословный пересказ беседы с Сырским на эту тему: «Он сказал, что Киев имеет план возвращения Крыма, более чем через десять лет после того, как Владимир Путин незаконно аннексировал его. Действительно ли это возможно? «Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна», – сказал генерал».

Сырский также добавил, ВСУ сделают «все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года»: «Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают».

Главком ВСУ заверил, что он знает, как победить Россию.

«Но я знаю, что мы победим. Я знаю, как я должен это сделать. И я уверен, что мы это сделаем», – подытожил Сырский.

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