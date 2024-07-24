Apple скоро выпустит iPhone с дизайном «раскладушки» 24.07.2024, 17:24

Компания готовится покорить новый для себя рынок.

Apple работает над своим первым складным смартфоном. Корейские источники рассказали, каким именно американская компания видит будущую раскладушку и когда она появится на рынке.

Сообщается, что в последние месяцы Apple обращается к поставщикам из Азии с заказом на детали для складываемого смартфона. Устройство должно появиться на рынке уже в 2026 году, к тому моменту Apple приготовит улучшения в камере и добавит переменную диафрагму.

Известно, что первый складной iPhone будет будет походить на Samsung Galaxy Z Flip, то есть иметь форм-фактор «раскладушки». Такой дизайн, пишет источник, является более практичным и удобным для пользователей, чем форм-фактор «книжки», используемый в Galaxy Fold и предложениях других компаний.

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