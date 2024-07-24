Генштаб Британии: РФ рискует потерять 1,5 миллиона военных для достижения «минимальных целей» в Украине 1 24.07.2024, 21:11

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Также российская армия лишится военной техники на «неисчислимые миллиарды долларов».

России для взятия под полный контроль четырех украинских регионов — Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей — понадобится не менее пяти лет, заявил глава генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер. Для достижения этих «минимальных целей» Москва потеряет более 1,5 млн военнослужащих, считает военачальник.

Помимо потерь в живой силе, российская армия лишится военной техники на «неисчислимые миллиарды долларов», добавил генерал во время выступления на конференции RUSI Land Warfare. Уокер отметил, что не понимает, каким образом война в Украине может быть полезна для России.

В то же время он признал, что и украинская армия несет высокие потери в ходе военного конфликта с РФ. «В долгой войне нет победителей. <…> Это полное опустошение и потерянные поколения для обеих сторон», — приводит BBC его слова.

Накануне в Минобороны Британии сообщили, что с начала вторжения в Украину Россия потеряла 550 тыс. военных. В ведомстве полагают, что Владимиру Путину потребуется пять лет, чтобы вернуть армию к численности февраля 2022 года, еще пять лет уйдет на «исправление слабых мест», которые выявила война.

По данным британской разведки, май и июнь стали одними из самых смертоносных месяцев для российской армии в связи с открытием нового фронта в Харьковской области и активизацией наступления в Донбассе. За два месяца Вооруженные силы РФ лишились 70 тыс. бойцов, не достигнув при этом серьезных успехов.

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