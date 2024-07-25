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Сикорский о полном закрытии границы с Беларусью: Лукашенко не оставляет нам другой возможности

  • 25.07.2024, 10:59
  • 2,440
Сикорский о полном закрытии границы с Беларусью: Лукашенко не оставляет нам другой возможности
Радослав Сикорский

В Беларуси беспримерное количество политических заключенных.

Беларусские власти могут не оставить польской стороне другой возможности и она пойдет на закрытие границы. Об этом в эфире RMF24 заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, Минск знает, что нужно сделать для улучшения отношений с Варшавой, а Китай выразил обеспокоенность с ситуацией на границе.

«Отношения с Беларусью плохие по вине Беларуси. Это в Беларуси беспримерное количество политических заключенных, включая Анджея Почобута. Это Беларусь, напомню, под предлогом посадила европейский самолет в Минске, чтобы арестовать диссидента, за что получила европейские санкции, и в результате вышла из соглашения о реадмиссии. Сейчас количество нелегальных попыток нарушения польской, союзной границы немного снизилось, но видим, что режим российский, белорусский использует, включает и выключает наплыв нелегальных мигрантов в соответствии с какими-то политическими инструкциями. Так себя не ведет хороший сосед. Беларусь должна что-то сделать, чтобы отношения улучшить», — сказал он.

Министр отметил, что по его информации китайская сторона выразила белорусской стороне обеспокоенность ситуаций на границе с Польшей и в части движения товаров и в части движения физических лиц. Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда во время визита в КНР поднимал вопрос границы с Беларусью на переговоров с Си Цзиньпином.

Отвечая на вопрос о предполагаемом закрытии границы, Сикорски подчеркнул, что это суверенное право Польши, а белорусские власти могут не оставить ей другого выхода.

«Это наше суверенное право. Большинство пограничных переходов уже закрыты, что очевидно связано с неудобствами равно как для простых белорусов, так и наших граждан. Но режим может нам не оставить другой возможности», — сказал он.

«Насколько знаю, на этой границе уже доходило до задержек, связанных с более тщательным контролем и нашей необходимостью соблюдать санкции в отношении товаров, которые могут иметь двойное назначение. Европейские компоненты не должны находиться в российских дронах, ракетах», — добавил министр.

В ответ на прямой вопрос, поможет ли закрытие границы освободить Анджей Почобута и обеспечить выдачу мигранта, смертельно ранившего польского солдата, Сикорски заявил, что «Беларусь знает, что нужно сделать, чтобы отношения улучшились». Он также подчеркнул, что нахождение в заключении деятеля польской диаспоры, журналиста, равно как и обучение агрессивных мигрантов являются неприемлемыми для польской стороны.

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