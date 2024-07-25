Соловьева обвинили в массовой гибели российских военных на фронте 4 25.07.2024, 14:43

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На пропагандиста набросился соратник Гиркина.

Российские пропагандисты продолжают скандалить и выяснять отношения, реагируя на ситуацию на фронте.

Один из самых ярых сторонников Стрелкова-Гиркина Михаил Полынков обвинил сотрудников государственной российской пропаганды в том, что они намеренно провоцируют раненых солдат ВС РФ убивать себя, пишет dialog.ua.

Заполонившие Сеть видео, на которых российские военные сами убивают себя, вызвали возмущение у россиян. При этом поощряют такие действия кремлёвские пропагандисты, включая Соловьева и его коллег по российскому ТВ.

Полынков заявляет, что вместо попытки выжить раненые российские оккупанты под действием пропаганды на фронте убивают себя сами. Также, по его словам, семьям таких военных государство отказывается платить компенсации, так как считается, что они погибли не в бою, а от самострела.

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