В Госдуме РФ анонсировали замедление YouTube на 70% 6 25.07.2024, 20:18

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Уже к концу следующей недели.

Скорость прогрузки YouTube в России может снизиться на 40% до конца текущей недели и на 70% — к концу следующей, заявил в четверг председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, замедление доступа к видеохостингу будет осуществляться на стационарных компьютерах и пока не затронет мобильную связь. «Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — написал он в своем телеграм-канале.

«Все происходящее — является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения», — пояснил Хинштейн.

Он добавил, что летнее время «не случайно» было выбрано для мер против YouTube, который стал главной платформой для оппозиционной и антивоенной повестки в России и набрал в стране более 90 млн пользователей. «Основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», — пояснил Хинштейн.

По его словам, дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. «Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего — его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно», — заключил Хинштейн.

Две недели назад в России резко упала скорость загрузки видео на YouTube. Роскомнадзор заявлял, что виной всему износ оборудования Google. Однако IT-специалисты выяснили, что текущие проблемы с загрузкой роликов на YouTube связаны не с этим, а с тем, что власти намеренно замедляют домен googlevideo.com, с которого раздается видео.

Одновременно власти запустили информационную кампанию, призванную убедить россиян в том, что им будет лучше без YouTube. Она ведется с помощью ботов, которые оставляют комментарии под постами на тему ухудшения работы сервиса в соцсетях.

Замедление работы YouTube может быть подготовкой к будущей блокировке платформы. Близкий к администрации президента источник «Газеты.ру» утверждал, что доступ к видеохостингу ограничат уже в сентябре.

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