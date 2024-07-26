Марсоход NASA обнаружил на Марсе признаки инопланетной жизни 1 26.07.2024, 10:24

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Такого еще не видели.

Марсоход Perseverance нашел возможные признаки живых существ на Марсе, которые жили в далеком прошлом. Ученые конечно поражены новым открытием, но пока осторожно относятся к данному факту, ведь для подтверждения открытия нужны дополнительные данные, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Во время исследования Красной планеты марсоход NASA нашел на поверхности горную породу, в составе которой находятся химические соединения и структуры, которые могли создать микробы миллиарды лет назад. Тогда на Марсе была вода и более высокая температура.

Внутри горной породы марсоход Perseverance обнаружил органические соединения, которые являются предшественниками химии жизни в том виде в каком мы ее знаем. Также в породе обнаружен сульфат кальция, а такие отложения возникают при наличии воды, которая как известно необходима для зарождения жизни.

Горная порода также покрыта крошечными пятнами, окруженными черными кольцами, что делает ее похожей на шкуру леопарда. В этих кольцах содержится железо и фосфат. По словам ученых, данные пятна представляют собой большой сюрприз. Подобные особенности в горных породах на Земле часто связаны окаменелостями микробов, которые живут под поверхностью. Дело в том, что такие соединения на Земле возникают в результате химических реакций живых организмов.

Ученые из NASA говорят, что еще никогда не видели на Марсе в горных породах сочетания всех выше перечисленных факторов вместе, указывающих на существование древней жизни. Исследователи предполагают, что эта горная порода сформировалась под действием потока воды из древней реки на Марсе.

В то же время ученые из NASA говорят, что обнаруженные марсоходом особенности горной породы нельзя считать полными доказательствами существования на Марсе древних микробов. Для этого нужно провести дополнительные исследования.

Возможно, сульфат кальция возник во время вулканической активности и не связан с химическими реакциями живых организмов. Хотя пока непонятно могли ли темные пятна появится без участия микробов.

Для того, чтобы точно выяснить, является ли найденная горная порода доказательством существования на Марсе живых микроорганизмов, нужно доставить образец на Землю. Пока что миссия NASA по доставке образцов, собранных марсоходом Perseverance столкнулась с множеством препятствий после того, как ее стоимость выросла до 11 млрд долларов. NASA ищет варианты сделать миссию дешевле, которая должна состоятся уже в начале следующего десятилетия.

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