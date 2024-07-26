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ФСБ задержала бывшего замминистра обороны РФ

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  • 26.07.2024, 14:07
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ФСБ задержала бывшего замминистра обороны РФ
Дмитрий Булгаков

Генерала армии отправили в СИЗО.

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков задержан. Об этом сообщила российская ФСБ.

Булгаков задержан «по коррупционному делу», уточнила спецслужба. Генерала армии отправили в СИЗО.

Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны РФ в 2008-2022 годах. С 2010 года в сфере его ответственности было материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой.

Кроме того, Булгаков отвечал за воинские перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны, эксплуатацию зданий воинских частей и организаций армии, ветеринарный и фитосанитарный надзор, мероприятия пожарной охраны и экологической безопасности.

Путин отправил его в отставку в сентябре 2022 года. В министерстве тогда заявили, что Булгаков переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно. Отставка Булгакова произошла 24 сентября, спустя три дня после начала «частичной мобилизации».

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