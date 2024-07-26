Лукашисты выставили на торги имущество Эдуарда Бабарико

Лукашисты выставили на торги имущество Эдуарда Бабарико7
- 26.07.2024, 14:21
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Торги назначили на конец августа.
На электронные торги площадки «Белюробеспечение» выставили мотоцикл Suzuki и легковушку Mercedes-Benz, которые принадлежат политзаключенному Эдуарду Бабарико — сыну Виктора Бабарико. Торги назначили на конец августа, отмечает «Зеркало».
Выставлен на торги мотоцикл Suzuki VX 800 бордового цвета, он был выпущен в 1992 году. Его регистрационный номер 7939 АВ-7. По кузову есть сколы и царапины.
Торги должны пройти 21 августа, продавать мотоцикл начнут с 5100 рублей.
Также с молотка пускают универсал Mercedes-Benz GLC 300 голубого цвета. Авто было выпущено в 2019 году. Регистрационный номер автомобиля 0055 КР-7.
На лобовом стекле машины есть трещина. Аукцион также назначен на 21 августа, он начнется с 118 000 рублей.
Про оба транспортных средства указано, что при инструментальном контроле, диагностике и разборке возможно выявление скрытых дефектов.
Должником по мотоциклу и автомобилю значится Эдуард Викторович Бабарико. Имущество было арестовано следственными органами, управлением ДФР Комитета госконтроля. Наложен арест и запрет совершения регистрационных действий судебным исполнителем.