Лукашисты выставили на торги имущество Эдуарда Бабарико 7 26.07.2024, 14:21

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Торги назначили на конец августа.

На электронные торги площадки «Белюробеспечение» выставили мотоцикл Suzuki и легковушку Mercedes-Benz, которые принадлежат политзаключенному Эдуарду Бабарико — сыну Виктора Бабарико. Торги назначили на конец августа, отмечает «Зеркало».

Suzuki VX 800 Эдуарда Бабарико. Фото: e-auction.by

Выставлен на торги мотоцикл Suzuki VX 800 бордового цвета, он был выпущен в 1992 году. Его регистрационный номер 7939 АВ-7. По кузову есть сколы и царапины.

Торги должны пройти 21 августа, продавать мотоцикл начнут с 5100 рублей.

Mercedes-Benz GLC 300 Эдуарда Бабарико. Фото: e-auction.by

Также с молотка пускают универсал Mercedes-Benz GLC 300 голубого цвета. Авто было выпущено в 2019 году. Регистрационный номер автомобиля 0055 КР-7.

На лобовом стекле машины есть трещина. Аукцион также назначен на 21 августа, он начнется с 118 000 рублей.

Про оба транспортных средства указано, что при инструментальном контроле, диагностике и разборке возможно выявление скрытых дефектов.

Должником по мотоциклу и автомобилю значится Эдуард Викторович Бабарико. Имущество было арестовано следственными органами, управлением ДФР Комитета госконтроля. Наложен арест и запрет совершения регистрационных действий судебным исполнителем.

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