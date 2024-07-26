ВСУ выманили оккупанта из укрытия, использовав дрон в качестве наживки

ВСУ выманили оккупанта из укрытия, использовав дрон в качестве наживки2
- 26.07.2024, 18:04
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Видеофакт.
Украинские военные решили использовать начиненный взрывчаткой дрон в качестве наживки, чтобы выманить засевшего в укрытии оккупанта.
Видео с ловушкой, которую бойцы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ устроил для спрятавшегося под землей захватчика, опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.
На нем видно, что сначала россиянин сомневался, стоит ли ему вылезать наружу, однако в итоге любопытство все же взяло верх над здравомыслием.