ВСУ выманили оккупанта из укрытия, использовав дрон в качестве наживки 2 26.07.2024, 18:04

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Видеофакт.

Украинские военные решили использовать начиненный взрывчаткой дрон в качестве наживки, чтобы выманить засевшего в укрытии оккупанта.

Видео с ловушкой, которую бойцы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ устроил для спрятавшегося под землей захватчика, опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.

На нем видно, что сначала россиянин сомневался, стоит ли ему вылезать наружу, однако в итоге любопытство все же взяло верх над здравомыслием.

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