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ВСУ выманили оккупанта из укрытия, использовав дрон в качестве наживки

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  • 26.07.2024, 18:04
  • 1,854
ВСУ выманили оккупанта из укрытия, использовав дрон в качестве наживки

Видеофакт.

Украинские военные решили использовать начиненный взрывчаткой дрон в качестве наживки, чтобы выманить засевшего в укрытии оккупанта.

Видео с ловушкой, которую бойцы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ устроил для спрятавшегося под землей захватчика, опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.

На нем видно, что сначала россиянин сомневался, стоит ли ему вылезать наружу, однако в итоге любопытство все же взяло верх над здравомыслием.

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