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Россия переходит на старую бронетехнику

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  • Игаль Левин
  • 27.07.2024, 8:57
  • 4,484
Россия переходит на старую бронетехнику

Это видно даже в списке потерь.

Якуб Яновский, OSINT-исследователь, продолжающий вести список Oryx, обновил статистику потерь российской бронетехники за три дня, как он это делает регулярно. Почти половина потерь всех танков – 7 из 13 – это Т-62. Также отмечена потеря БТР-70.

OSINT-исследователь Jompy указывает, что за предыдущую неделю россиянами было потеряно 4 БТР-70 и две БРДМ-2, хотя за время всей полномасштабной войны зафиксированные потери этих типов техники составляли только 14 и 12 соответственно.

То есть, как ранее и предполагалось OSINT-сообществом, ВС РФ все больше вынуждены полагаться на очень старую бронетехнику для продолжения ведения войны, и это уже очень сильно отображается в списках визуально зафиксированных потерь.

Хотя запасы Т-62 и БТР-70 на российских базах хранения все еще довольно значительны, многие другие их резервы уже солидно истощились, так что тенденция перехода на эти типы бронетехники будет только продолжаться.

Игаль Левин, Telegram

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