закрыть
27 июля 2024, суббота, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиянам угрожает окружение: командир взвода ВСУ рассказал о ситуации на Донбассе

1
  • 27.07.2024, 13:20
  • 1,542
Россиянам угрожает окружение: командир взвода ВСУ рассказал о ситуации на Донбассе

В районе Нью-Йорка и города Торецк продвижение противника остановлено.

Россиянам не удастся продвинуться в направлении поселка Нью-Йорк, расположенного в Торецкой городской территориальной громаде Бахмутского района Донецкой области.

Таким мнением поделился командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Вооруженных сил Украины Станислав Краснов в эфире канала «Киев24», пишет unian.net.

По его словам, в районе Нью-Йорка и города Торецк продвижение противника остановлено.

«Не думаю я, что им дальше удастся продвинуться, тем более, они сами очень сильно рискуют, так глубоко вклиниваясь в нашу оборону по направлению Нью-Йорка. Они сами легко могут попасть в окружение там», - рассказал защитник.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин