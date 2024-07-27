Россиянам угрожает окружение: командир взвода ВСУ рассказал о ситуации на Донбассе

Россиянам угрожает окружение: командир взвода ВСУ рассказал о ситуации на Донбассе1
- 27.07.2024, 13:20
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В районе Нью-Йорка и города Торецк продвижение противника остановлено.
Россиянам не удастся продвинуться в направлении поселка Нью-Йорк, расположенного в Торецкой городской территориальной громаде Бахмутского района Донецкой области.
Таким мнением поделился командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Вооруженных сил Украины Станислав Краснов в эфире канала «Киев24», пишет unian.net.
По его словам, в районе Нью-Йорка и города Торецк продвижение противника остановлено.
«Не думаю я, что им дальше удастся продвинуться, тем более, они сами очень сильно рискуют, так глубоко вклиниваясь в нашу оборону по направлению Нью-Йорка. Они сами легко могут попасть в окружение там», - рассказал защитник.