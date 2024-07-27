Лукашенко «перекосило» и «сплющило» 4 27.07.2024, 13:25

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Странные фотографии с белорусским диктатором пришли с Валаама.

Если неудачные снимки с ним, выложенные пресс-службой Кремля, можно назвать провокацией, то нелепую фотографию родной лукашенковской пресс-службы иначе как диверсией не назовешь. Явно подчиненные Натальи Эйсмонт (пресс-секретаря Лукашенко), перестарались, пишет UDF.

Во время визита на Валаам было видно, что Александр Лукашенко по-прежнему чувствует себя неважно. Ему тяжело ходить. И при всякой возможности он пытается либо присесть, либо опереться на что-нибудь. Вот с каким перекошенным от боли лицом белорусского правителя засняла кремлевская пресс-служба.

Вот еще один неудачный снимок. На нем хорошо видно, что белорусский правитель находится в плохой физической форме: у него явные проблемы с лишним весом.

Спасти положение попыталась пресс-служба Лукашенко, выложив похожий снимок с чуть другим ракурсом, но сильно отретушированный.

На этом кадре даже Владимир Путин выглядит лет на 15 моложе.

А этот «шедевральный» снимок выложен на официальном сайте белорусского правителя. И снова неудачный ракурс. На этот раз фотограф снял Лукашенко со слегка приплющенной головой.

Стоит отметить, что это не первый курьез подчиненных Натальи Эйсмонт. Год назад во время посещения воинской части больного Лукашенко так отретушировали, что он стал похож на восковую фигуру из музея мадам Тюссо. Этот снимок впоследствии исчез с официально сайта.

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