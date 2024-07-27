Раскол среди трампистов

Раскол среди трампистов3
- Александр Кирш
- 27.07.2024, 13:59
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Процесс пошел.
После того, как вице-кандидат Вэнс и спикер Джонсон заявили, что Байден, если не может баллотироваться на следующий срок, должен оставить свой пост уже сейчас, Трамп, наоборот, сделал заявление о том, что Байдену уходить с должности не нужно, ведь Харрис будет еще хуже.
Трамп, видимо, понимает, что президенту Харрис будет гораздо легче его одолеть, чем в качестве лишь вице-президента, но удивительно то, что Трамп и Вэнс/Джонсон не договорились: опа!
Другой пример определенных разногласий — совсем не все сторонники Трампа одобряют его капитулянтское заявление, в котором он напомнил о том, что Россия победила Наполеона и Гитлера, то есть экс-президент намекнул на ее непобедимость.
Это многим трампистам не очень понравилось, и они небезосновательно говорят, что если Соединенные Штаты не будут защищать союзников, то и доллар утратит свое могущество достаточно быстро. Тут, замечу, уже имеет место разногласие не организационное, а весьма принципиальное.
Понятно, кроме того, что, к примеру, Гитлера Россия победила только вместе с Украиной, а также теми же Соединенными Штатами (и Великобританией).
Но важно сейчас и то, что, когда у Трампа вместо больного дедушки появилась реальная соперница, республиканское единство стало понемногу разваливаться.
Позитив, который уже есть, — настоящее соревнование планов для Трампа по давлению на Мордор. Кто-то акцентирует на мирном плане Бориса Джонсона, кто-то — на совсем новом плане от госсекретаря времен Трампа Майка Помпео.
Так что процесс пошел, такие выборы мне уже нравятся, жду плана от Харрис.
Александр Кирш, «Обозреватель».