Наталья Радина: Лукашенко находится в чудовищном состоянии

Наталья Радина: Лукашенко находится в чудовищном состоянии6
- 27.07.2024, 16:52
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Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью Евгению Киселеву.
В интервью на YouTube-канале известного российского журналиста Евгения Киселева главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина оценила состояние Лукашенко, который находится на острове Валаам, где встречается с Путиным, как критическое.
Возможно, белорусский диктатор «сидит» на стероидах или гормонах.
Целиком интервью смотрите на видео: