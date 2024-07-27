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Наталья Радина: Лукашенко находится в чудовищном состоянии

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  • 27.07.2024, 16:52
  • 7,000
Наталья Радина: Лукашенко находится в чудовищном состоянии

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью Евгению Киселеву.

В интервью на YouTube-канале известного российского журналиста Евгения Киселева главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина оценила состояние Лукашенко, который находится на острове Валаам, где встречается с Путиным, как критическое.

Возможно, белорусский диктатор «сидит» на стероидах или гормонах.

Целиком интервью смотрите на видео:

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