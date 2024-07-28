Новый внедорожник Toyota с крутым дизайном будет дешевле RAV4 28.07.2024, 10:51

Авто показали на инсайдерских фото.

Новая Toyota Land Cruiser 250, которая пришла на смену Prado, показала новый стиль для внедорожников компании. С крутой внешностью готовят еще одну модель – Toyota Land Cruiser FJ, и она окажется дешевле кроссовера RAV4.

Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. По данным BestCarWeb, японская компания представит автомобиль в конце 2024 года. Ожидается, что маленький Toyota Land Cruiser отправится на рынок в 2025 году.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ранее предполагалось, что недорогой внедорожник назовут Land Hopper (это название недавно запатентовали). Но в итоге это имя досталось электрическому самокату.

Инсайдеры сообщают, что новый автомобиль получит 2,7 -литровый бензиновый двигатель мощностью 163 л.с.. Цена Toyota Land Cruiser FJ – около 23 000 долларов, но это пока предварительная цифра.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

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