Forbes: Украинцы используют технологию из научно-фантастического романа «Дюна»1
- 28.07.2024, 16:25
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В книге с ее помощью боролись с песчаными червями.
Украинцы придумали, как противодействовать очень опасному российскому оружию - неконтактному взрывному устройству «Охота». В ВСУ создали сейсмический имитатор шагов человека, пишет Forbes.
Устройство, созданное для противодействия «Охоте», - это металлический цилиндр с шипом, который сбрасывают с дрона, так, чтобы шип вошел в землю, в грунт был подан сигнал, имитирующий движение человека, и мина сработала, сообщил вражеский Telegram-канал «Одна нога здесь, другая там!».
На канале также показали фотографию устройства, на нем написано «Artemida» (богиня охоты в древнегреческой мифологии).
Созданное устройство имеет сходство с Thumper из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта 1965 года «Дюна». Издание отметило, что устройство из «Дюны» тоже втыкается в землю, чтобы имитировать вибрации человеческих шагов, однако оно в книге является приманкой для плотоядных песчаных червей, а не противопехотных мин.
«Украина использует научно-фантастическую технологию для нейтрализации самой опасной мины России», - отмечается в материале.