BBC: Кандидат от венесуэльской оппозиции по опросам обходит Мадуро 28.07.2024, 17:38

Бывшего дипломата Гонсалеса поддерживает коалиция оппозиционных партий.

Кандидат от коалиции оппозиционных партий Эдмундо Гонсалес обходит действующего правителя Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах президента страны, которые проходят в воскресенье, 28 июля.

Об этом со ссылкой на данные опросов сообщает BBC.

«В воскресенье венесуэльцы голосуют на президентских выборах. Действующий президент Николас Мадуро, занявший этот пост после смерти Уго Чавеса в 2013 году, баллотируется на третий срок подряд. Его главный соперник — бывший дипломат Эдмундо Гонсалес. Его поддерживает коалиция оппозиционных партий», — пишет издание.

Прошлые президентские выборы в 2018 году мировое сообщество в массе своей не признало ни свободными, ни честными, поэтому существуют опасения, что результаты и этих выборов будут подтасованы, если Мадуро не наберет нужный результат.

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