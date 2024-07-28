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BBC: Кандидат от венесуэльской оппозиции по опросам обходит Мадуро

  • 28.07.2024, 17:38
BBC: Кандидат от венесуэльской оппозиции по опросам обходит Мадуро

Бывшего дипломата Гонсалеса поддерживает коалиция оппозиционных партий.

Кандидат от коалиции оппозиционных партий Эдмундо Гонсалес обходит действующего правителя Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах президента страны, которые проходят в воскресенье, 28 июля.

Об этом со ссылкой на данные опросов сообщает BBC.

«В воскресенье венесуэльцы голосуют на президентских выборах. Действующий президент Николас Мадуро, занявший этот пост после смерти Уго Чавеса в 2013 году, баллотируется на третий срок подряд. Его главный соперник — бывший дипломат Эдмундо Гонсалес. Его поддерживает коалиция оппозиционных партий», — пишет издание.

Прошлые президентские выборы в 2018 году мировое сообщество в массе своей не признало ни свободными, ни честными, поэтому существуют опасения, что результаты и этих выборов будут подтасованы, если Мадуро не наберет нужный результат.

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