Инженеры научили робопса бороться с сорняками 28.07.2024, 18:59

Пригодится на огороде.

Исследователи из Техасского университета A&M в США и Университета искусственного интеллекта имени Мохамеда бин Заида в Абу-Даби научили знаменитого четвероногого робота Spot, разработанного Boston Dynamics, бороться с дикорастущими растениями на полях. Робот находит сорные растения и «оглушает» их паяльной лампой, пишет «Хайтек».

Исследователи использовали машинное обучение, чтобы обучить Spot распознавать сорняки на поле среди полезных культур. После этого к спине робота привязали небольшой бак, наполненный пропаном, а в руки дали небольшую паяльную лампу.

Принцип работы заключается в том, что Spot бродит по полю в поисках сорняков и, найдя их, оглушает их, обжигая горящим газом. Паяльная лампа используется не для сжигания сорняка, а для нагрева его сердцевины до такой степени, что растения перестают расти в течение нескольких недель.

Для полноценного сжигания потребовалось бы слишком много газа и роботу пришлось бы постоянно возвращаться, чтобы заполнить бак. Исследователи обнаружили, что небольшого, короткого пуска горелки, нацеленной на центр растения сорняка достаточно, чтобы временно остановить его рост.

Робота испытали на хлопковом поле в Техасе, попросив его сосредоточить огонь на определенных типах сорняков, таких как обычный подсолнечник и гигантская амброзия. В ходе пяти испытаний было обнаружено, что робот точен и эффективен. Правда есть проблемы, которые еще предстоит решить: например, время работы батареи, пока ее хватает только на 40 минут работы.

Исследователи считают, что использование роботов для борьбы с сорняками поможет в будущем сократить количество гербицидов, используемых для обработки сельскохозяйственных культур.

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