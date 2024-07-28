The Telegraph: Летнее наступление России проваливается 28.07.2024, 21:36

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Прорыва не произошло.

Огромное наступление Кремля должно было положить конец войне, но большого прорыва или краха Украины не произошло.

Как пишет The Telegraph, это мог быть выигрышный удар, поскольку Украине не хватает людей, боеприпасов и окопов. Но до конца лета осталось около двух месяцев, и Россия не смогла достичь своих самых амбициозных целей: не произошло ни грандиозного российского прорыва, ни общего краха украинской линии фронта.

Достижения, которых достигла российская армия, достигались очень медленно и стоили огромных затрат: британское министерство обороны на прошлой неделе заявило, что Россия понесла потери 1262 и 1162 человек в день в мае и июне соответственно - это больше всего за время конфликта.

Однако российские войска продолжают продвигаться, порой с угрожающей скоростью.

Украинский проект Deep State сообщил, что «хаотичный отвод одной из пехотных бригад» в этом же районе привел к почти окружению 31-й отдельной механизированной бригады возле села Прогресс.

«Худший сценарий, вероятно, удалось предотвратить, но он все еще имеет негативную траекторию. Украина будет терять больше территории в течение ближайших месяцев», - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

Битва

В начале этой кампании было несколько прогнозов о том, что российский блицкриг пройдет вплоть до Киева. Сейчас об этом речь не идет. Но у России все еще есть одна главная территориальная цель: захват всей или большей части Донецкой области.

Если и когда начнутся мирные переговоры - а россияне явно надеются, что победа Дональда Трампа в ноябре даст им хорошую позицию для их начала - они будут пытаться сохранить все, что они оккупировали.

Если к тому моменту они оккупируют Славянск, Краматорск, Покровск, то могут продать такой результат как победу в этой войне. Очевидно, что Россия сейчас имеет преимущество в людях, технике и боеприпасах. Им нужно использовать это окно доминирования.

План

План, по которому пошли россияне, имеет характерные черты генерала Валерия Герасимова - большие потери и бессмысленное распыление усилий.

Основные направления включали:

наступление через границу с Белгородской области на северо-восток от Харькова с целью оттянуть украинские резервы с Донбасса;

рывок к р. Оскол к югу от Купянска, чтобы угрожать Харькову с другой стороны;

две главные атаки дальше на юг, от Бахмута до города Часов Яр на вершине холма и от Авдеевки до города Покровск.

За последний месяц развернулось вспомогательное наступление на Ню-Йорк и Торецк, между боями за Часов Яр и Покровск. Были также нападения дальше на юг, направленные на угрозу Курахово.

Харьков

Штурм Харькова 10 мая стал первым прямым трансграничным наступлением крупного масштаба с 2022 года и имел две цели: создать буферную зону для предотвращения украинских ударов и рейдов в Белгородскую область, а также отвлечь украинские резервы от главного фронта на Донбассе.

Первый явно провалился. Несмотря на первоначальный успех, россияне быстро иссякли и начали терять позиции. Сейчас они разделены на два отдельных поселения вокруг города Волчанск и хутора Лукьянское.

Вторая цель была более успешной. Украина была вынуждена отвлечь несколько бригад и батальонов из других мест на линии фронта, чтобы сдержать угрозу.

«Дефицит мобильных резервов является красноречивым: недавние успехи России в направлении Ню-Йорка, Торецка и Покровска характеризуются отсутствием украинских замен для усиления линии», - пишет издание.

Донбасс

«Россияне начали наступление на Харьков примерно за месяц до того, как это было запланировано», - сказал Кофман.

Идея раннего старта заключалась в том, чтобы застать украинцев врасплох, но это также застало россиян врасплох. 4-й армейский корпус, выделенный для участия в операции, еще не закончил обучение и до того, как на Донбассе по-настоящему начались штурмы, было отставание примерно в месяц.

Когда Харьковская операция начала срываться, российское верховное командование вывело войска из Донбасса, чтобы отправить их на север. Возможно, это промедление спасло украинцев от краха.

Покровск и Часов Яр

Бои на Донбассе по-настоящему не прекращались с зимы. Но с 10 мая - дня начала атаки на Харьков - россияне продвинулись максимум четыре мили до Покровска, примерно столько же до Прогресса и 3,37 мили до Нью-Йорка. В своем наступлении на Часов Яр они прошли лишь две мили.

«Ситуация такова: россияне выбрали жестокую тактику, очень похожую на ту, которую они использовали в Бахмуте: посылают много людей, теряют много людей, при этом выигрывают несколько метров и пару улиц в некоторых селах и так далее», - сказал Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины и военный аналитик.

«По сути, это чрезвычайно медленное движение, но движение есть. Мы работаем над этим - я не могу точно сказать, что произойдет, но мы пытаемся получить определенные возможности, чтобы предотвратить это в долгосрочной перспективе. Но в краткосрочной перспективе, поскольку мы имеем возможность ударить только в непосредственной близости от российских сил. Но со временем эти достижения накапливаются», - отметил он.

Если россиянам удастся захватить Нью-Йорк и Торецк, они будут угрожать Часовому Яру с юга и Константиновке с юго-востока. Это поставит их в шаге от того, чтобы угрожать Краматорску и Славянску, поставить под угрозу всю позицию Украины в Донецкой области.

Тактика

Одной из причин недавнего успеха России является то, что они отдают предпочтение сосредоточению атак на более слабых украинских подразделениях.

Нападение на Торецк и Нью-Йорк, которое началось около месяца назад, совпало с решением Украины поменять относительно сильную бригаду, которая удерживала территорию, на ослабленное подразделение, которое тогда находилось в Часовом Яру, сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Исследовательский институт внешней политики, аналитический центр США.

Атаки к востоку от Покровска также могут быть связаны с ротациями сил.

Этот этап войны также характеризуется медленным движением и очень незначительными действиями пехоты.

Сейчас российские атаки часто включают только шесть-восемь человек, которые пытаются пробраться через серую зону и закрепиться в окопах.

Это результат проблемы, с которой сталкиваются обе стороны войны: пересечение серой зоны с помощью традиционного бронетехнического штурма - как это попытались россияне в Угледаре и Авдеевке, а украинцы - в Запорожье прошлым летом. Это приводит к потерям бронетехники и людей.

В этом году россияне придумали два варианта решения проблемы. Одна из них «танк-черепаха» - неуклюжий, бронированный зверь, который расчищает маршрут через серую зону.

Другой вообще отказывается от брони: посадить солдат на мотоциклы, чтобы как можно быстрее ехать на врага в надежде, что их не убьют. Когда - или если - оккупанты достигают линии соприкосновения, то бросают мотоциклы и сражаются в окопах как пехотные штурмовые группы. Это несовершенные, надуманные адаптации к условиям поля боя, а не чудо-оружие.

«Суть в том, что нет хороших вариантов для атаки на сильно укрепленную позицию», - сказал Ли.

Но эти импровизированные методы все еще могут принести пользу, особенно если их подкрепить планирующими бомбами, которые Россия начала интенсивно использовать на линии фронта.

«Планирующие бомбы стали более точными. Они очень мощные психологически: они захватывают целые позиции и одним ударом могут разрушить здание», - сказал Кофман

Баланс сил

Наиболее пессимистические прогнозы относительно этого лета базировались на критической украинской нехватке людей, снарядов и подготовленных оборонительных позиций.

Каждую из этих проблем начали - хотя и с опозданием - решать. Президент Украины Владимир Зеленский в апреле подписал закон о мобилизации.

Указанные цифры являются секретными, но источники, знакомые с этим вопросом, сказали, что за месяц было собрано в несколько раз больше войск, чем раньше. В ближайшие месяцы они массово начнут попадать на фронт.

Также в апреле Конгресс США одобрил пакет военной помощи незадолго до нападения на Харьков. Поступление этого пакета уже уменьшило, но не ликвидировало преимущество России в боеприпасах. Появление истребителей F-16 ожидается этим летом.

«Все это означает, что доминирование России на поле боя, скорее всего, будет разрушено зимой. А у Москвы свои головные боли. У России не заканчивается бронетехника, но ее запасы сокращаются», - отмечает издание.

РФ также недавно увеличила предложение по зарплате для добровольцев, что свидетельствует о проблемах с вербовкой. Возможно, в какой-то момент ей придется снизить темп своих операций.

Что дальше?

Опасность следующих нескольких месяцев остается острой. Главком ВСУ Александр Сырский на этой неделе признал, что россияне имеют преимущество в технике «1:2 или 1:3 в свою пользу».

Короче говоря, продвижение России, вероятно, продлится по крайней мере до сентября. Но битва на Донбассе, какой бы она ни была кровопролитной, может не стать решающим фактором в войне.

«Все более очевидным становится, кто бы ни контролировал следующие 20 км от Донецка, не изменит стратегической картины этой войны», - сказал Кофман.

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