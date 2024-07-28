В России начнут блокировать китайские электрокары от концерна Geely 28.07.2024, 22:15

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Их будут отключать удаленно.

Китайский автопроизводитель Zeekr начнет охоту на нелегально вывезенные из страны электрокары, выпущенные для внутреннего рынка, пишет казахстанский портал Tengri Auto со ссылкой на представителя компании. Функционал таких машин будет отключаться удаленно.

Ограничения коснутся машин, выпущенных после 15 июля 2024 года. Если Zeekr обнаружит их за пределами зоны обслуживания, указанной в договоре, или выяснит, что в них используются неавторизованные изготовителем сим-карты, система выдаст предупреждение и предложит вернуть авто на территорию Китая. В случае игнорирования этого требования компания заблокирует бортовую мультимедийную систему.

Ограничения не затронут иностранцев, которые купили автомобиль в Китае для личного пользования. Однако такие владельцы должны отправить соответствующие документы в Zeekr и получить разрешение на вывоз транспортного средства.

Представитель Zeekr подчеркнул, что меры приняты для обеспечения безопасности клиентов и поддержки официальных дистрибьюторов. По его словам, в первую очередь инициатива нацелена на рынки, сильно пострадавшие от «серого» импорта, такие как Казахстан и ОАЭ.

В свою очередь источник издания отметил, что официальный дистрибьютор Zeekr в Казахстане не сможет помочь в решении проблемы с ограничением функций центрального экрана. Представитель компании заявил, что в этом случае возврат средств за машину следует требовать у посредника, у которого она приобреталась.

Бренд Zeekr — премиальная марка концерна Geely. Официального представительства дочерней компании в России нет. Однако электрокары Zeekr являются одними из самых востребованных в стране, часть из них ввозится по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателя.

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