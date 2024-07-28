810-я бригада армии РФ потеряла боеспособность 28.07.2024, 22:55

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Не осталось офицеров и сержантов.

Стало известно, что 810-й отдельная гвардейская бригада морской пехоты армии РФ окончательно потеряла боеспособность. По данным партизанского движения «Атеш», внутренние документы армии РФ свидетельствуют о том, что 70% вакантных должностей в бригаде – замкомандира, офицеры, сержанты, командиры отделений и взводов.

Нехватка кадров в бригаде тотальная: нет минометчиков, морпехов, операторов FPV-дронов, штурмовиков, бойцов взвода огневой поддержки. В «Атеш» констатировали, что без руководства бригада функционировать не может.

«В день ВМФ РФ, мы от всего сердца поздравляем с этим достижением все руководство ВС РФ! Продолжайте в том же духе», - заявили крымские партизаны.

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