ВСУ ликвидировали пятого индийского наемника 29.07.2024, 14:41

Его обманом завербовали в российскую армию.

На войне в Украине погиб гражданин Индии, по утверждению его родственников, обманом завербованный в российскую армию. Об этом сообщает агентство France Press и BBC. Сообщается, что это уже пятая подтверждённая гибель гражданина Индии на войне в Украине в нынешнем году.

Сотни индийских граждан, по оценкам, были завербованы для участия в войне на стороне России. Сообщалось, что тема их демобилизации и недопущения новой вербовки обсуждалась в ходе недавнего визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди. Тогда индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщал со ссылкой на источники, что граждане Индии, которые подписали контракт с министерством обороны России и воюют в Украине, будут уволены и возвращены домой.

На прошлой неделе МИД Индии сообщил, что власти страны продолжают добиваться возвращения около 50 индийцев, остающихся в составе российской армии.

Брат 22-летнего Рави Муна, погибшего в Украине, утверждает, что ему обещали трудоустройство в России в сфере транспорта, но вместо этого обучили владению оружием и отправили в марте этого года на фронт. «Потеряв с ним связь, я обратился в посольство Индии в Москве, где нам сообщили, что мой брат умер», — сказал родственник убитого. Об обстоятельствах его гибели не сообщается.

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