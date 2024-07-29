За связи с РФ за два года под вторичные санкции попали 500 компаний 29.07.2024, 15:14

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Стало известно, сколько из Беларуси.

Под вторичные санкции США за связи с Россией с 2022 года подпали 494 компании из 57 стран. Такие данные публикует издание «Ведомости».

Основной причиной вторичных санкций называют поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе ограничений уже подпавшим под них лицам. На третьей позиции по частоте причин для рестрикций оказалась логистика.

Так, большая часть компаний относится к «дружественным странам», — 378 юрлиц (76,51%). Остальные 116 пострадавших компаний (23,49%) зарегистрированы в т. н. «недружественных» для России государствах.

Максимальное число компаний, подпавших под вторичные санкции, оказались китайскими — 107. На втором месте — ОАЭ и 75 юрлиц. Еще 66 компаний «прописаны» в Турции.

Примечательно, что 52 находятся на недружественном и входящем в ЕС Кипре. В целом на эти четыре страны приходится 300 случаев, или 60,73%. В первой пятерке также Швейцария, где вторичные санкции затронули 14 компаний.

Что касается СНГ и стран ЕАЭС, в Кыргызстане под такие рестрикции подпали 10 компаний. На втором месте оказалась Молдова — восемь юрлиц. А вот Беларусь занимает третье место — семь компаний.

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