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Ким Чен Ын готовит преемницу

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  • 29.07.2024, 15:17
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Ким Чен Ын готовит преемницу

Ей сейчас 11 лет.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын готовит в преемницы собственную дочь Ким Чжу Э. Об этом 29 июля сообщает издание Yonhap со ссылкой на свои источники в южнокорейских спецслужбах.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын готовит себе в преемницы собственную дочь Ким Чжу Э. Об этом 29 июля сообщает издание Yonhap со ссылкой на свои источники в южнокорейских спецслужбах.

По их информации, Ким Чжу Э регулярно проходит подготовку — уже после того, как в течение нескольких последних лет появлялась вместе с отцом на публичных мероприятиях.

Как говорят журналисты, Ким Чен Ына всяческие старается скрыть свою семью от внешних наблюдателей, потому практически ничего неизвестно о его супруге Ли Соль Чжу и о его троих детях, в том числе и о Ким Чжу Э.

Причем даже ее имя стало известно на Западе только из рассказов американского баскетболиста Денниса Родмана, которому разрешили навестить семью Ким в 2013 году.

Предполагалается, что Ким Чжу Э сейчас 11−12 лет.

Аналитики южнокорейских спецслужб полагают, что повышенный публичный статус Ким Чжу Э был призван либо заглушить соперничество в высших кругах Пхеньяна, либо помочь в презентации семи Ким в монархическом стиле. Ведь Ким Чен Ын унаследовал статус диктатора от своего отца Ким Чен Ира, а тот — от своего отца Ким Ир Сена, основателя северокорейского режима

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