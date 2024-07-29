Спутники зафиксировали последствия атаки ВСУ по аэродрому в Саках 1 29.07.2024, 16:54

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Российская ПВО в очередной раз не справились, чтобы защитить свой объект.

Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки ВСУ по аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму.

На снимках за 28 июля, которые опубликовал проект «Схемы», видно, что на одной из частей аэродрома, где базировались самолеты Су-30, появились темные пятна, которые могут означать пожар и/или взрывы.

По словам журналистов, пока разрешение спутникового снимка не дает возможности полностью оценить последствия удара.

В свою очередь Генштаб ВСУ подтвердил, что подразделения ракетных войск во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому «Саки».

«Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории. Информация о последствиях удара уточняется. Важно отметить, что аэропорт прикрывали «современные» российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект РФ», - добавили в сообщении.

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